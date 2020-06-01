الوصل الإماراتي يفاوض أزارو

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جدة - عمرو شويل
وحسب صحيفة "البلاد" السعودية، فأن المفاوضات قد تبدأ مع وكيل أعمال مهاجم الدفاع الجديدي السابق، من أجل التوصل لاتفاق نهائي حول العقد الذي قد يجمع بينهما في حال اقتنع أزارو بالانتقال للفريق الإماراتي.
وما زال موسم واحد في عقد اللاعب المغربي مع نادي الأهلي، حيث سينتهي خلال الموسم القادم، وتعمل إدارة فريق القرن بافريقيا على تمديد عقد اللاعب، اما من أجل الابقاء عليه في حال نجحت لجنة التخطيط التابعة للأهلي في الضغط على المدرب السويسري رينيه فايلر لتليين موقفه بالموافقة على إعادة أزارو للمجموعة الأهلاوية، وإذا استمر في رفض عودة اللاعب، فإن إدارة الأهلي ستعمل اما على تسويق وليد بمبلغ مهم او تمديد عقد إعارته لفريق آخر.
ويملك وكيل أعمال وليد أزارو بعض العروض من أندية خليجية وأوروبية، سيجري الحسم فيها مع فتح باب الانتقالات الصيفية
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