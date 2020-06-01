شكرا لقرائتكم حازم إمام مدافعا عن شيكابالا: "الشتيمة مش ضريبة لازم لاعب الكرة يدفعها" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال الثعلب الصغيرعبر برنامجه وان تو على أذاعة أون سبورت : " تابعت الهجوم الذى تعرضه له شيكابالا فى الفترة الأخيرة ووجدت رفض قاطع من الغالبية العظمى من جمهور الاهلى لفكرة الهجوم على شيكا بهذه الطريقة ، وأعتقد أن بعض الاهلاوية بيحبوا شيكابالا ومحدش يتقبل فكرة الهجوم على لاعب بهذه الطريقة ومش عايز أقول هجوم عنصرى".

وتابع الثعلب الصغير : " بردو استفزنى فكرة الناس اللى بتطالب لاعبى الكرة بتحمل الشتيمة والاهانة وسب والدتهم ووالدهم لمجرد أنهم لاعبوا كرة وهذه ضريبة مهنتهم ويجب عليهم تحمل الاهانات فى صمت ، وليهم بقول ليه نستحمل الاهانات ؟، نجوم الكرة مش أنبياء هيستحلموا الشتيمة ويسكتوا ، فى لاعيبة ربنا اداها القدرة تستحمل وتسكت لكن فى ناس مش بتقدر ، ليه نجرح فى الناس ونغلط فيهم ".

ويضيف حازم إمام : " شجعوا براحتكو، وانتقدوا لاعب الكرة براحتكو بس بلاش تجريح واهانات ، احنا مش انبياء ورسل هنستحمل سب عائلتنا ونسكت".

وأكمل الثعلب الصغير : " بردو مش متفهم قصة انك قاعد على كى بورد وبتشتم وتغلط مش مثلا فى مدرج ومتعصب من لعبة ضاعت او تصرف غلط ، واعتقد شيكابالا أكثر لاعب اتوقف من الزمالك وإتحاد الكرة ، وبردو قصة أنه يتشتم عشان لونه الاسمر ، طب ازاى هو احنا كلنا شعرنا أصفر وعنينا ملونة جايين من هولندا مثلا ".

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وتابع : " عمرنا ماشوفنو صالح سليم شتم الزمالك ولا حلمى زامورا شتم الأهلى ، وحتى فى جيلنا احنا كلنا اصحاب ومحدش فينا بيشتم زمايله او النادى المنافس ، وأنا بتكلم عن شيكابالا عشان هو أخر واقعة لكن أنا بردو كنت ضد شتيمة جمهور الزمالك لعماد متعب كل التصرفات دى مرفوضة".

وانطلقت فى الأيام الماضية ثورة زملكاوية فى حب ودعم محمود عبد الرزاق شيكابالا، بعد موجة السخرية التى تعرض لها اللاعب من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه جملة وتفصيلاً جماهير القطبين "الأهلى والزمالك" وأكدوا أن الرياضة "أخلاق" وأن من يقوم بتلك الأشياء لا يتمتع بالأخلاق الرياضية.

شيكابالا نشر عددا من رسائل الدعم التى تلقاها عقب موجة السخرية التى تعرض لها، وجاءت من عدد كبير من نجوم الزمالك سواء فى كرة القدم مثل محمود فتح الله، ومصطفى محمد ويوسف أوباما وعبد الله جمعة وعمر السعيد وغيرهم من اللاعبين، ومن نجوم كرة اليد حسن قداح ومحمد محمود هاشم والإعلامية نيرة الأحمر، بخلاف مؤمن زكريا لاعب الأهلى الذى حرص على دعم الفهد الاسمر.

قائد الزمالك كان استعان بآية قرآنية من سورة "المزمل" للرد على تلك الحملة التى تعرض لها، حيث نشر اللاعب عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورته التى قام أحد المشجعين بنشرها معلقًا عليها: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً"، كما أعاد الفهد الأسمر نشر دعم عبد الله جمعة لاعب الزمالك له، حيث نشر الأخير صورتهما معلقًا عليها: "عم الناس".

وكان محمود عبد الرازق " شيكابالا " قائد فريق الزمالك حرص على نشر صورة له رفقة زوجته ونجله آدم احتفالا بعيد الفطر المبارك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام معلقا: "عيد سعيد" .