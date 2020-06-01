شكرا لقرائتكم محمد عادل: شيكابالا موهبة فذة.. والسوشيال ميديا تضم عناصر مُخربة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن آفة الكرة المصرية وسبب انتشار التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك، تكمن في نظام القطيع عبر مواقع السوشيال ميديا - وفقا لقوله - وتابع محمد عادل في تصريحات عبر برنامج "وان تو" والذي يقدمه حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت":"مشكلتنا هي نظام القطيع في الكرة المصرية، السوشيال ميديا فيها عناصر مخربة تدعم الإرهاب والفتن بين الجمهور زى ازمة الهجوم على شيكابالا".

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أضاف عضو المقاولون قائلا:"هناك موتورين يتعمدوا تغذية التعصب بين الاهلى والزمالك ، شيكابالا موهبة فذة مش عاجبك متقلش ادبك وخلاص لاداعي للانسياق وراء الهجوم على السوشيال هناك جماعات منظمة تعمل لهدم الرموز في الاهلى والزمالك والاسماعيلى"، واستطرد محمد عادل: لم نتعظ حتى من فيروس كورونا، ومازال هناك مشاكل وأزمات رغم توقف النشاط.

فيما يحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب وكان أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى السابق، قد أكد أن بطولة كأس مصر لن يتم إلغاؤها فى الموسم الجارى، رغم فترة التوقف الطويلة التى بدأت منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وغموض مصير الموسم بأكمله بما فى ذلك مسابقة الدورى العام، واستشهد شوبير بتصريحات محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والذى أكد أن مباريات الكأس لا تمثل عبئاً على جدول المسابقات، خاصة أن المباريات المتبقية من عمر المسابقة معدودة.