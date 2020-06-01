شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يطالب اتحاد الكرة بشروط معينة قبل إعلان عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365" نسخة من الخطاب الذى أرسله نادى الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر للجنة الخماسية بإتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى يطالبه خلالها بتحديد الجهة التى سوف تتحمل التكلفة المالية الباهظة المنتظر وقوعها على عاتق الاندية حال اتخاذ الاجراءات الوقائية من وباء كورونا فضلا عن الجهة المسئولة عن دفع تعويضات حال وقوع إصابات أو ضحايا للوباء اللعين فى عناصر اللعبة .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف



خطاب الإنتاج الحربى للجبلاية

وفى وقت سابق قال خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن خزائن الأندية المصرية لن تتحمل نفقات إقامة معسكرات طويلة لإستكمال مباريات الدوري هذا الموسم ، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" : " نفقات معسكر واحد ليلة المباريات يكلف خزائن الاندية مبالغ كبيرة فماذا سنفعل لو قررت اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة إقامة معسكرات طويلة لإستكمال مباريات المسابقة فنحن حينها سنكون أمام مبالغ طائلة من يتحملها "

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ويضيف مدير الكرة بالإنتاج الحربى : " نؤيد عودة الدوري وعدم الغاء البطولة ولكن مع وضع نظام لايضر الاندية ويدمر ميزانياتها لاسيما أن الاندية تعانى فى الاساس من أزمات مالية بالجملة منذ توقف النشاط الكروى من رواتب لاعبين وأجهزة فنية وموظفين دون موارد مالية تعينها على تحمل هذه الاوضاع ".

وحرص مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على عقد جلسة مع مسئولى ناديه وأفراد الجهاز المعاون لمناقشة خطط الاستعداد لعودة مسابقة الدورى العام، حيث طالب المدير الفنى لاعبيه التدريب على فترتين صباحاً ومساءاً بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.