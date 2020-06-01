شكرا لقرائتكم الزمالك يفتح باب تجديد الاشتراكات للأعضاء.. وغرامة التأخير 1000 جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، فتح باب الاشتراكات الخاص بتجديد عضويات النادى بداية من اليوم الموافق 1 يونيو الجارى، وحتى 30 من الشهر ذاته، على أن تكون مواعيد استقبال الأعضاء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءًا، وتقرر أن يكون دخول الأعضاء من بوابة شارع جامعة الدول فقط.

كما حدد مجلس إدارة الزمالك غرامة مالية بقيمة 1000 جنيه في حالة تخطي الموعد الذي تم الإعلان عنه حتى نهاية شهر يونيو، كما حرص مرتضى منصور على متابعة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا قبل إنشاء خيمة للأعضاء لفتح باب الاشتراك، بداية من تعقيم النادي بأكمله واتخاذ كافة كل الإجراءات الوقائية للأعضاء وموظفي النادي بارتداء ماسك الوجه الطبي وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر.

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