شكرا لقرائتكم الزمالك يستبعد ضم جون أنطوى الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن استبعاد النادى الأبيض لفكرة ضم الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز، فى فترة الانتقالات المقبلة، بعد عرض اللاعب خلال الفترة الماضية على الإدارة البيضاء، وذلك بعدما كشفت تقارير صحفية غانية، عن رغبة جون أنطوي في الرحيل عن صفوف فريقه في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وتابعت التقارير الغانية أن أنطوى يرغب فى الرحيل عن الدوري المصري بشكل عام والتوجه إلى إحدى دوريات الخليج، وقال موقع "غانا ويب" الغاني، أن أنطوي بدأ التفكير في ذلك ظنا منه أنه ليس الخيار الهجومي الأول بالنسبة للكرواتي أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز وذلك على الرغم من التقارير التى تؤكد أن الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى للفريق لبيراميدز يتمسك ببقاء أنطوى متحفظًا على مقترح إدارة التعاقدات بالنادى بإمكانية الاستغناء عن خدمات "أنطوى" خاصة بعد تلقيه العديد من العروض الخارجية فى الفترة الحالية حيث منذ انضمامه لـ بيراميدز في 2019 ظهر في 32 مباراة ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 3.

ويواصل مسئولو الزمالك، المشاورات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق حول الملفات المختلفة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض وعلى رأسها ملف التعزيزات المختلفة لصفوف الفريق بعدما طلب المدرب الفرنسي التعاقد مع ظهير أيمن ومهاجم ولاعب وسط بصورة مبدئية لتعزيز وجود بدائل لحازم إمام في الجبهة اليمنى إلى جانب الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى في خط الوسط إلى جانب بديلا مميزا للمهاجم مصطفى محمد وذلك ضمن التحضيرات التي يجريها مجلس إدارة النادى الأبيض لتعزيز القوة الضاربة للفريق في الموسم المقبل، انتظاراً لحسم مصير الموسم الكروى الحالي بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة، بعد توقف النشاط الكروى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضى.