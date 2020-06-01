شكرا لقرائتكم المقاولون: كورونا يجبرنا على إلغاء الدوري ونتحفظ على المشاركة الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن الأرقام المتزايدة من اصابات وباء كورونا المستجد، جعلت المقاولون العرب يغير موقفه بشأن استئناف مسابقة الدوري العام خلال الفترة المقبلة، حرصاً على سلامة اللاعبين ومنع انتشار الوباء بشكل أكبر.

أضاف عادل في تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" الذي يقدمه حازم إمام نجم الزمالك السابق على إذاعة أون سبورت: كنا نؤيد استئناف الدوري في البداية، ولكن التكلفة التي تتطلبها عودته ووجود ارتفاع في الإصابات بكورونا دفعنا لتغيير رأينا ونفكر في الاستعداد للموسم الجديد .

واستطرد المشرف على المقاولون: يقال أن غداً سيتم حسم مصير الدوري وننتظر القرار، وهى مسئولية الدولة بشكل كامل ونوافق على أى قرار.

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وعن المكتسبات التي حققها المقاولون العرب في الموسم الجاري قال عادل: المقاولون لديه تحفظ وحيد وهو أن نضمن التمثيل الافريقى لأننا نستحق، سمعتنا الافريقية ميمزة ونحن اكثر ثالث نادى حصد للبطولات في الكرة المصرية، ونطالب بنظرة تعقلية بحق المقاولون في التمثيل الافريقى بالموسم الجديد.

واختتم محمد عادل: نمتلك لاعبين لم يحصلوا على فرصتهم حتى الآن وسيكون لهم شكل مميز وثابتين على الموجودين وسنقدم وجوه جديدة.

وكان أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى السابق، قد أكد أن بطولة كأس مصر لن يتم إلغاؤها فى الموسم الجارى، رغم فترة التوقف الطويلة التى بدأت منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وغموض مصير الموسم بأكمله بما فى ذلك مسابقة الدورى العام، واستشهد شوبير بتصريحات محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والذى أكد أن مباريات الكأس لا تمثل عبئاً على جدول المسابقات، خاصة أن المباريات المتبقية من عمر المسابقة معدودة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.