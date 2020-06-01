شكرا لقرائتكم "ونش الزمالك" يحتفل بعيد ميلاده الـ25 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأثنين، محمود حمدي الونش صخرة دفاع نادي الزمالك، بعيد ميلاده رقم 25، حيث ولد لاعب القلعة البيضاء في الأول من يونيو عام 1995، وبدأ مسيرته الكروية في طلائع الجيش، قبل أن ينتقل إلى القلعة البيضاء ليبدأ رحلة التألق وحصد الألقاب والبطولات مع نادي الزمالك، بعدما نجح في تصبيت أقدامه في التشكيل الأساسي للفريق.

في موسم 2016، انتقل محمود حمدي الونش إلى نادي الزمالك بعد تألقه مع فريق الطلائع، ليبدأ رحلة جديدة في تاريخه الكروي، وشارك الونش مع الزمالك في 113 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة هدف.

أما في الموسم الجاري، شارك الونش مع الزمالك في 18 مباراة، وشكل ثنائية مميزة مع محمود علاء زميله بالفريق، ليكون أحد أكثر اللاعبين مشاركة في التشكيل الأبيض تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.

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استطاع الونش في سنوات قليلة أن يحصد العديد من البطولات مع نادي الزمالك كان أبرزها، بطولة كأس مصر مرتين، وبطولة كأس السوبر المصري مرتين، وبطولة كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضاً.

ومع منتخب الفراعنة، انضم الونش إلى المنتخب الوطني في 25 مايو عام 2108 وشارك في مباراتين دوليتين فقط.

ويتطلع الونش في الفترة المقبلة إلى إذافة المزيد من البطولات مع القلعة البيضاء، خاصة وأن الفريق الأبيض يشارك في نصف دوري أبطال أفريقيا في النسخة القائمة ولديه حظوظ قوية في التتويج باللقب الأفريقي الغائب طويلاً عن القلعة البيضاء.