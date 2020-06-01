شكرا لقرائتكم الزمالك ينتهي من تجهيز العقد الجديد للفرنسي كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت إدارة الكرة بنادى الزمالك من تجهيز العقد الجديد للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، حيث أخطر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، المدرب الفرنسي، بأن العقد أصبح جاهز وفقًا للاتفاق الذى تم معه على أن يتم توقيعه فور تحديد مصير النشاط الكروى في الموسم الحالي حيث يرتبط المدرب الفرنسي بعقد ممتد مع الفريق حتى نهاية الموسم وحال إلغاءه سيتم توقيع العقد الجديد على الفور بعد الاتفاق مع المدرب الفرنسي حول كافة البنود الخاصة بتجديد تعاقده ومنها الزيادة المالية بنسبة 20% في العقد الجديد لذا تنتظر إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة تحديد مصير النشاط الكروى من أجل توقيع العقود مع المدرب الفرنسي بصورة رسمية.

وفضل مجلس إدارة نادى الزمالك، الاستمرار في سداد الالتزامات الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية لحين تحديد مصير الموسم الكروى في مصر الذى تم إيقافه منذ شهر مارس الماضى ضمن إجراءات تجنب فيروس كورونا، حيث أوضح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه حال استمرار الوضع الحالي بتأجيل تحديد مصير الموسم الكروى سيواصل النادى التزاماته مع اللاعبين والأجهزة الفنية وحال إصدار قرار بإلغاء الموسم سيكون وقتها بمحاسبة كل لاعب على ما له وما عليه مع خصم نسبة الـ25% الخاصة بالمشاركة لعدم استكمال ما يزيد عن نصف موسم خلال السنة الجارية.

فيما يواصل مسئولو الزمالك، المشاورات مع الفرنسي باتريس كارتيرون حول الملفات المختلفة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض وعلى رأسها ملف التعزيزات المختلفة لصفوف الفريق بعدما طلب المدرب الفرنسي التعاقد مع ظهير أيمن ومهاجم ولاعب وسط بصورة مبدئية لتعزيز وجود بدائل لحازم إمام في الجبهة اليمنى إلى جانب الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى في خط الوسط إلى جانب بديلا مميزا للمهاجم مصطفى محمد وذلك ضمن التحضيرات التي يجريها مجلس إدارة النادى الأبيض لتعزيز القوة الضاربة للفريق في الموسم المقبل، انتظاراً لحسم مصير الموسم الكروى الحالي بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة، بعد توقف النشاط الكروى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضى.