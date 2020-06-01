شكرا لقرائتكم فى اجتماعه مع اللجنة المنظمة.. وزير الرياضة: إقامة مونديال اليد بموعده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم اجتماعا مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 بحضور حسين لبيب مدير البطولة وطارق الديب نائب مدير البطولة وقيادات وزارة الشباب والرياضة المعنيين بإدارة شؤون البطولة. وتضمن الاجتماع مناقشة معدلات الإنجاز فى الصالات المغطاة المقرر استضافتها لمنافسات البطولة والتى سيتم تسليمها بشكل كامل ومجهز خلال شهر أكتوبر ونوفمبر المقبلين

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fa3a76d6-e247-46bc-bb88-bda50dd287b3 وأكد وزير الرياضة أنه يتابع بشكل دورى مع جميع الوزارات والجهات المعنية كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة المنافسات ومنها وزارة الطيران المدني بشكل تذاكر الطيران والرحلات والتوقيتات الخاصة بالمنتخبات المشاركة ووزارة الاتصالات للاشراف على تجهيز الصالات بكافة متطلبات البث والتصوير ووسائل التواصل والانترنت والمراكز الصحفية . Advertisements وأشار أنه يتم التنسيق والمتابعة فى كافة التفصيلات وإنهاء الإجراءات و تفاصيل حفل قرعة البطولة مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد . كما تضمن الاجتماع مناقشة تفاصيل الإقامة والإعاشة والانتقالات للفرق والمنتخبات المشاركة . وأوضح صبحى أن الوزارة ترفع تقارير دورية تفصيلية بشأن كافة التطورات فى أعمال التنظيم والأعمال الإنشائية للصالات والتجهيزات والفرش والاستعدادات التنظيمية والإدارية والفنية والمتطلبات الخاصة بالاستضافة لعرضها على السيد المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشكل دورى باعتباره رئيس اللجنة العليا للبطولة والتى تتضمن فى عضويتها العديد من الوزراء المعنيين وذلك فى إطار الحرص على تذليل كافة العقبات وتيسير جميع الإمكانيات المطلوبة بما يضمن إقامة البطولة فى موعدها وظهورها بالشكل المشرف الذي يليق بسمعة مصر العالمية خاصة أنها تمثل أكبر حدث رياضى سيشهده العالم خلال الفترة المقبلة.

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