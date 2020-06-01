شكرا لقرائتكم محمود البنا يسرد واقعة "سحر البطيخ" أثناء تحكيمه في الكونغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سرد الحكم الدولي محمود البنا العديد من المواقف الطريفة خلال مسيرته التحكيمية الحافلة سواء على المستوي المحلي أو القاري، وأكد البنا أنه نسى الصفارة الخاصة به بين شوطي مباراتين في مسيرته، وهي مباراة الأهلي والإسماعيلي هذا الموسم وكذلك مباراة الزمالك وانبي منذ موسمين، وكشف البنا أنه في الواقعتين لم يتذكر الصفارة إلا مع انطلاق الشوط الثاني، مؤكداً أن الحكم الرابع هو من انقذ الموقف في المباراتين بمنحه الصفارة الخاصة به وهو الأمر الذي لم يلاحظه أحد في المباراتين سوى محمد صلاح مدرب الزمالك في وقتها خلال مواجهة انبي وقال لي شفتك يا كابتن وتبادلنا الضحكات سوياً.

Advertisements

وأكد محمود البنا أنه تربطه علاقات طيبة بمعظم اللاعبين وأغلبية نجوم الدوري المصري، كاشفاً أن شريف اكرامي حارس مرمى الأهلي والمنتخب دائماً ما يتحدث معي قبل المباريات ويطالبني بالسماح بالاحتكاكات ويقول لي نصاً :"انا عارف ان طريقتك التحكيمية تسمح بالاحتكاكات واللعب برجولة بالإضافة لكونك حكماً عادلاً ولذلك نحب تحكيمك لمبارياتنا"

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.