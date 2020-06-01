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شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولى لليد يضع احتياطات طبية لإعادة أنشطة اللعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حدد الإتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى عدة إحتياطات طبية لإستئناف أنشطة كرة اليد فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد ، فى محاولة لمنع إنتشار العدوى بين العاملين فى قطاع كرة اليد ، لضمان تنفيذ الحد الأقصى من الإحتياطات الطبية لحماية اللاعبين و المدربين و الحكام و الأجهزة و أى شخص من المعنين فى أنشة كرة اليد كالتالى :
و تعرض هذه التعليمات فى إجتماع مجلس كرة اليد المصرى الحالى لمناقشة تصورات عودة النشاط لإرسالها إلى الأندية .
أكد مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، على إرسال برنامج تدريبات منفردة للاعبى المنتخب بدءاً من اليوم تمهيداً لعودة النشاط تدريجياً، مثلما أعلنت الحكومة مسبقاً عن عودة الحياة الرياضية تدريجياً بدءاً من منتصف يونيو الجارى .
وأشار مؤمن صفا إلى وضع إجراءات وقائية للاعبى المنتخب لاتباعها قبل عودة التدريبات، وفقا لما تحدده الدولة، مشيرا إلى أن أول إجراء سيتبع هو قياس درجة حرارة اللاعبين يوميا وتقسيمهم إلى مجموعتين للتباعد الاجتماعى .
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