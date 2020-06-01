شكرا لقرائتكم الأهلي المصري يغرم عاشور بسبب مقابلة إعلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري لكرة القدم، تغريم لاعب الفريق حسام عاشور، بسبب ظهوره في وسائل الإعلام دون موافقة مدير الكرة.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، يوم الاثنين، أن اللاعب خالف لوائح النادي بعد ظهوره خلال الأيام الماضية في وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة.

وأضاف النادي أن تصريحات عاشور جرى رفعها للجنة التخطيط بالنادي من أجل اتخاذ القرار المناسب، ويذكر أن عاشور يقضي موسمه الأخير مع الأهلي بعد مسيرة دامت أكثر من 15 عاما.