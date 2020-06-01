شكرا لقرائتكم الأندية الإسبانية تدخل مرحلة التدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استأنفت فرق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تدريباتها الجماعية، الاثنين، لتبدأ المرحلة الأخيرة قبل عودة المنافسات المقررة في 11 يونيو بعد توقف منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقاد الفرنسي زين الدين زيدان تدريبا جماعيا لكامل أعضاء فريقه ريال مدريد للمرة الأولى منذ توقف البطولة في مارس الماضي بسبب وباء "كوفيد-19"، وهو ما ينطبق أيضا على جاره أتلتيكو مدريد وغريمه برشلونة، وذلك بحسب الصور التي نشرتها الفرق المعنية عبر حساباتها ومواقعها.

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وعادت الأندية إلى التدريبات على مراحل، مع اعتماد بروتوكول صحي فرضته رابطة الدوري الإسباني، حيث بدأت التدريبات أولا بشكل فردي، منذ الثامن من مايو، ثم في مجموعات صغيرة ما لبثت أن اتسعت تدريجيا.

وقال البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب وسط أتلتيكو : أنا سعيد جدا لرؤية الجميع والقدرة على التدريب مع الآخرين، لأنه لم تكن هناك مجموعة، كان كل واحد يتخذ جنبا تنفيذا لاجراءات التباعد الاجتماعي، والآن نشعر مرة أخرى بأننا مجموعة.

وأعلنت رابطة "لا ليغا" الأحد أن منافسات الدوري ستستأنف في 11 يونيو الحالي بدربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس خلف أبواب موصدة، ضمن المرحلة الثامنة والعشرين، على أن ينتهي الموسم في 19 يوليو المقبل بالمرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.