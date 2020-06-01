تقارير: اهتمام من الوصل الإماراتي بضم أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير عربية إن نادي الوصل الإماراتي أبدى اهتمامه بالدولي المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي والمعار حاليا إلى صفوف الاتفاق السعودي.

ونقلت صحيفة "المنتخب" المغربية عن "البلاد" السعودية اهتمام الوصل الإماراتي بضم البالغ من العمر 24 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير أن المفاوضات قد تبدأ مع وكيل أعمال مهاجم الدفاع الجديدي السابق، من أجل التوصل لاتفاق نهائي حول العقد الذي قد يجمع بينهما في حال اقتنع أزارو بالانتقال للفريق الإماراتي.

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وأوضحت "المنتخب" أن وكيل أعمال وليد أزارو يمتلك بعض العروض من أندية خليجية وأوروبية، ومن المقرر أن يتم الحسم فيها مع فتح باب الانتقالات الصيفية.

ويتبقى موسم واحد في عقد اللاعب المغربي مع النادي الأهلي الذي يسعى لتحقيق أقصى استفادة من بيعه أو إعارته خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما أكد السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر أن الدولي المغربي خارج حساباته.

جدير بالذكر أن بعض التقارير ربطت أزارو بالانضمام إلى الشباب السعودي الذي عرض عليه راتب سنوي بقيمة مليون و 200 ألف دولار.