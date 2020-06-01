رسميًا.. الأهلي يعاقب حسام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية على حسام عاشور قائد الفريق الأحمر لمخالفة لوائح النادي بالظهور في وسائل الاعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة.

كما أكد النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، رفع التصريحات التي أدلى بها اللاعب خلال الفترة الماضية إلي لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه.

وكان عاشور قد أدلى بعدة تصريحات عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحدث خلاله عن أزمة مباراة اعتزاله ودعم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية. (طالع التصريحات عبر الرابط)

جدير بالذكر أن مدير الكرة كان قد قرر قبل أسبوعين منع اللاعبين من التحدث في كافة وسائل الاعلام المختلفة بعد منحهم فرصة كافية للظهور الإعلامي خلال فترة توقف النشاط الحالية.