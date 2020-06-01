المقاولون يطالب بحقه في المشاركة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جليبرتو:

طالب محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب بضرورة النظر في موقف فريقه بشأن ترتيبه في جدول المسابقة الموسم الحالي من أجل التواجد في البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري لموسم 2019-2020 برصيد 33 نقطة من 18 مباراة.

ومازال الغموض يحيط بمصير مسابقة الدوري الموسم الحالي في ظل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولم تحسم اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة موقف الموسم بشكل نهائي.

وقال المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون من خلال تصريحات لراديو "أون سبورت" "مصير نشاط كرة القدم قرار دولة بكل تأكيد في ظل الظروف الحالية، كرة القدم صناعة هناك أشخاص كثيرة تستفيد من ورائها وبالتالي كنا نتحدث عن ضرورة وجود حلول لعودة الدوري".

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وتابع: "في الوقت الحالي الظروف صعبة للغاية، نحن ملتزمون بأي قرار يخص الدوري سواء كان القرار بالاستئناف أو الالغاء وبداية موسم جديد، لا يوجد لدينا أي مشكلة".

وأضاف "لكن لدينا تحفظ وطلب بضرورة مراعاة ترتيب الفريق في دوري الموسم الحالي وأن يترشح للمشاركة في البطولات الأفريقية".

وشدد "يجب أن نتواجد أفريقياً، الفريق يستحق المشاركة وسوف يظهر بشكل مشرف، المقاولون يمتلك تاريخاً في البطولات الأفريقية، لدينا سمعة طيبة".

واختتم "الموسم الماضي، الفريق احتل المركز الخامس ولم نتواجد أفريقياً أو حتى في البطولة العربية".