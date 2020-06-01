بعد نهاية صلاحية بند الخروج.. ميسي باقٍ مع برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية إن البند الذي كان يتيح للأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الرحيل عن كامب نو مجانا، انتهت صلاحيته بنهاية شهر مايو الماضي.

وكان عقد ميسي الأخير مع برشلونة قد تضمن وضع بند يتيح للاعب الأرجنتيني الرحيل المجاني عن الفريق الكتالوني في صيف 2020 إذا ما ابلغ برشلونة بقراره قبل بداية شهر يونيو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ESPN" فإن الموعد النهائي لإخبار ميسي برغبته في الرحيل عن برشلونة كان 30 مايو الماضي بالتزامن مع التاريخ الذي كان من المفترض أن تقام فيه مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وتواصلت الشبكة مع مصادر مقربة من النادي الكتالوني لمعرفة ما إذا كان ميسي أبلغ الإدارة بقرار الرحيل إلا أن الرد جاء برفض الحديث عن الأمور التعاقدية.

وبحسب العقد المبرم بين ميسي وبرشلونة، فإن اللاعب الأرجنتيني مستمر مع النادي الكتالوني حتى نهاية موسم 2020/2021.

جدير بالذكر أن ميسي خاض 718 مباراة بقميص برشلونة في مختلف البطولات، سجل 627 هدفا وصنع 261 تمريرة ناجحة.