الأهلي يوقع غرامة مالية على حسام عاشور

قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية على اللاعب حسام عاشور لمخالفة لوائح النادي بالظهور في وسائل الاعلام دون الحصولعلى موافقة مدير الكرة.
وقرر عبد الحفيظ رفع ما جاء من تصريحات على لسان اللاعب بشأن النادي إلي لجنةالتخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه.
يذكر ان مدير الكرة كان قد قرر قبل أسبوعين منع اللاعبين من التحدث في كافة وسائل الاعلام المختلفة بعد ان منحهم فرصة كافية للظهور الإعلامي خلال فترة توقف النشاط الحالية.
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