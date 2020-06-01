الأهلي يوقع غرامة مالية على حسام عاشور

قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية على اللاعب حسام عاشور لمخالفة لوائح النادي بالظهور في وسائل الاعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة. على موافقة مدير الكرة. وقرر عبد الحفيظ رفع ما جاء من تصريحات على لسان اللاعب بشأن النادي إلي لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه. التخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه. يذكر ان مدير الكرة كان قد قرر قبل أسبوعين منع اللاعبين من التحدث في كافة وسائل الاعلام المختلفة بعد ان منحهم فرصة كافية للظهور الإعلامي خلال فترة توقف النشاط الحالية.

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