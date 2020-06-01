روبرتسون: فان دايك أفضل مدافع في العالم

أكد النجم الاسكتلندي أندي روبرتسون لاعب فريق ليفربول الإنجليزي أن فان دايك زميله في الفريق هو أفضل مدافع في العالم بالوقت الحالي .
وقال روبرتسون في تصريحات صحفية: " فان دايك شخص يتطلع إليه الكثير منالناس وأنا واحد منهم، إنه رجل وقائد رائع، أحب اللعب معه، لقد قام بدفعنا إلى الأمام ".
وأضاف روبرتسون: "فان دايك هو أفضل مدافع في العالم، أناأحبه لكونه على الجانب الأيسر معي، لدينا شراكة جيدة داخل الملعب وخارجه ونساعد بعضنا البعض ".
ولعب فان دايك دورًا أساسيا في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بالإضافة إلى لقبي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ويقرب الليفر بقوة من حسم الدوري الانجليزي هذا الموسم .
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