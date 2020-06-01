صورة.. الزمالك يعلق لافتة "نادي القرن" جديدة

قام نادي الزمالك بتعليق لافتة " نادي القرن " جديدة في مواجهة حمام السباحة داخل مقر النادي بميت عقبة . ويأتي ذلك ضمن تحركات النادي لإثبات أحقيته في لقب نادي القرن الذي حصل عليه النادي الأهلي من الاتحاد الأفريقي قبل 20 عامًا . الأهلي من الاتحاد الأفريقي قبل 20 عامًا . وقرر نادي الزمالك تشكيل لجنة من مجلس الإدارة لتولي ملف قضية نادي القرن والحصول على كافة الوثائق والأدلة التي تثبت حق القلعة البيضاء في لقب نادي القرن الأفريقي . التي تثبت حق القلعة البيضاء في لقب نادي القرن الأفريقي . وكانت أزمة قد أثيرت بين الزمالك والاتحاد الأفريقي بعد وضع شعار الكاف على اللافتات التي تم وضعها على مقر النادي، قبل أن يوجه الكاف خطاب للنادي ويتم إزالة الشعار من كافة اللافتات المرفوعة .

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