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أومتيتي يشارك في تدريبات برشلونة بعد التعافي من الإصابة

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شارك النجم الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الإسباني في التدريبات الجماعية للفريق الكتالوني اليوم الاثنين استعدادًا لعودة النشاط الكروي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به

مؤخرًا.

ومن المقرر أن تستأنف بطولة يوم 11 يونيو الجاري بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها نتيجة

تفشي " كوفيد 19 ".

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مايوركا يوم السبت الموافق 13 يونيو على ملعب إيبيروستار ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " الليجا ".

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