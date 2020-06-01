أومتيتي يشارك في تدريبات برشلونة بعد التعافي من الإصابة

شارك النجم الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة الإسباني في التدريبات الجماعية للفريق الكتالوني اليوم الاثنين استعدادًا لعودة النشاط الكروي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت بهمؤخرًا.
ومن المقرر أن تستأنف بطولة الدوري الإسباني يوم 11 يونيو الجاري بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها نتيجةتفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".
ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مايوركا يوم السبت الموافق 13 يونيو على ملعب إيبيروستار ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " الليجا ".
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