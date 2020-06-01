برشلونة يقدم بروتوكول لفتح مدرجات الكامب نو أمام الجماهير

يعمل نادي برشلونة الإسباني على تجهيز بروتوكول خاص من أجل تقديمه إلى رابطة الليجا للسماح بفتح جزء من مدرجات ملعب الكامب نو أمام الجماهير بعد عودة

النشاط الكروي .

ومن المقرر أن تستأنف بطولة الدوري الإسباني يوم 11 يونيو الجاري بعد فترة التوقف الطويلة التي شهدتها

نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مايوركا يوم السبت الموافق 13 يونيو على ملعب إيبيروستار ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " الليجا ".