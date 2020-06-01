إصابة 16 لاعبا بنادي فاسكو داجاما البرازيلي بفيروس كورنا

تعرض 16 لاعبا بنادي فاسكو دا جاما البرازيلي، للإصابة بفيروس كوورنا. وقال نادي فاسكو دا جاما، في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية، اثبتت إصابة 16 لاعبا بفيروس وأن النادي حرص على اتخاذ الإجراءات المثالية الخاصة بفيروس إصابة 16 لاعبا بفيروس وأن النادي حرص على اتخاذ الإجراءات المثالية الخاصة بفيروس كورونا ، قبل عودة التدريبات، لاكتشاف حالات الإصابة بالفيروس مبكرا للحد من انتشاره داخل النادي. وكان الاتحاد البرازيلي، قد أعلن في مارس الماضي، إيقاف مسابقة الدوري لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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