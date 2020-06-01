الدوري المغربي يقترب من العودة

اقترب الدوري المغربي من العودة مجددا، عقب فترة توقف طويلة، في شهر مارس الماضي، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتباشر اللجنة الطبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عملها بالتنسيق مع أطباء البطولة الذي يتضمن بعض التدابير الصارمة التي سيتعاملون بها مع اللاعبين.

وأكدت صحيفة “المنتخب” المغربية أن الاتحاد المغربي تلقى تطمينات من السلطات الحكومية بشأن استئناف بطولة الدوري، في ظل انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن البطولة المحترفة فقط هي التي سوف تعود في نهاية شهر يوليو المقبل، مع استحالة عودة الدرجات الأدنى.

ويحتل الوداد صدارة ترتيب الدوري المغربي برصيد 36 نقطة من 18 مباراة، بينما يحتل الفتح الرباطي المركز الثاني برصيد 35 نقطة من 20 مباراة، ويأتي الرجاء في المركز السادس برصيد 28 نقطة من 15 مباراة.

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