تلقى مهاجم الأهلي المغربي “وليد أزارو“، عرضا من جانب نادي الوصل الإماراتي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتظر مسؤولو الوصل قبول أزارو فكرة اللعب بالدوري الإماراتي، من أجل بدء المفاوضات الرسمية مع وكيله، ومع النادي الاهلي.
ويبحث أزارو عن عرض من أجل الرحيل عن الأهلي إلى أحد الأندية، بعدما قرر المدير الفني رينيه فايلر استبعاد اللاعب من حساباته.
وحدد مسؤولو الاهلي مبلغ 3 ملايين يورو من أجل الاستغناء عن أزارو عقب انتهاء اعارته مع نادي الاتفاق السعودي بنهاية الموسم الحالي.
وتلقى أزارو عرضا آخر من جانب نادي الشباب السعودي، وطالب اللاعب إدارة الاهلي بتخفيض القيمة المالية التي حددتها لقبول بيعه من أجل تسهيل انضمامه لأحد الفرق.
وينتهي تعاقد أزارو مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق بداية من شهر يناير المقبل.
..
كانت هذه تفاصيل خبر الوصل الإماراتي يفاوض الأهلي بشأن “أزارو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.