الوصل الإماراتي يفاوض الأهلي بشأن “أزارو”

تلقى مهاجم الأهلي المغربي “وليد أزارو“، عرضا من جانب نادي الوصل الإماراتي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتظر مسؤولو الوصل قبول أزارو فكرة اللعب بالدوري الإماراتي، من أجل بدء المفاوضات الرسمية مع وكيله، ومع النادي الاهلي.

ويبحث أزارو عن عرض من أجل الرحيل عن الأهلي إلى أحد الأندية، بعدما قرر المدير الفني رينيه فايلر استبعاد اللاعب من حساباته.

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وحدد مسؤولو الاهلي مبلغ 3 ملايين يورو من أجل الاستغناء عن أزارو عقب انتهاء اعارته مع نادي الاتفاق السعودي بنهاية الموسم الحالي.

وتلقى أزارو عرضا آخر من جانب نادي الشباب السعودي، وطالب اللاعب إدارة الاهلي بتخفيض القيمة المالية التي حددتها لقبول بيعه من أجل تسهيل انضمامه لأحد الفرق.

وينتهي تعاقد أزارو مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق بداية من شهر يناير المقبل.

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