مدرب مصر السابق يهاجم تركي آل الشيخ ومرتضى منصور

فتح مدرب حراس منتخب مصر الأسبق “زكي عبد الفتاح”، النار على رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية “تركي آل الشيخ“، ورئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور“.

وانتقد عبد الفتاح الطريقة التي يتعامل بها تركي آل الشيخ مع إدارة النادي الأهلي، منذ توليه منصب رئيس شرف النادي، والخروج على النص المتكرر من جانب الوزير السعودي، الذي دخل في شجار عنيف مع “محمد سراج” في الايام الاخيرة، وصل إلى حد التراشق بالألفاظ، حيث وصف الوزير عضو الاهلي بـ”الهلفوت”، ورد الأخير الاهانة ووصفه بـ”القواد”.

وقال مدرب حراس الفراعنة الأسبق خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “صدى البلد”: “تركي آل الشيخ يتعامل بمبدأ “كيد النسا”، هو يريد أن يأمر وإدارة الأهلي تقول سمعا وطاعة، وإذا رفضوا يقوم بتوجيه السباب والاهانات لهم ويدعم الزمالك ويشتري نادي”.

وأكد مدرب لوس أنجلوس الأمريكي، أن تركي آل الشيخ يشغل منصب وزير بالسعودية وما كان يجب عليه أن ينزلق إلى هذا المستوى ويرد على شاب مثل محمد سراج بهذه الطريقة.

وأشار عبد الفتاح إلى أن تركي آل الشيخ تسبب في رفع سقف أسعار اللاعبين في مصر بعد تجربته مع بيراميدز، مشيرا إلى أن عمر جابر كان يتقاضى 300 دولار في فريق لوس أنجلوس الأمريكي، لكن الوزير السعودي منحه مليون و200 دولار للعودة إلى مصر.

Advertisements

الأهلي نادي القرن ومرتضى منصور يتحايل على جمهوره

ويرى زكي عبد الفتاح أن الاهلي هو نادي القرن في أفريقيا، وأن هذا الملف أغلق تماما ومر عليه عشرون عاما، ولن يجد عليه أي جديد.

وشدد مدرب مصر الأسبق أن تحركات الزمالك في هذا الشأن “مجرد كلام” يريد رئيسه مرتضى منصور أن يتحايل به على جماهيره ويظهر أمامهم أنه الرئيس الوحيد الذي يسعى للحفاظ على حقوق النادي.

وأضاف: “النشاط متوقف بسبب كورونا ولا توجد أحداث مهمة، لذلك عاد مرتضى منصور ليتحدث عن ملف نادي القرن حتى يظل في الصورة، لأنه يعشق ذلك، لو ذهب إلى الكاف أو الفيفا أو المحكمة الرياضية سيتم رفض شكواه”.

وأنهى عبد الفتاح تصريحاته الساخنة قائلا: “أتمنى عدم وجود تركي آل الشيخ ومرتضى منصور في الرياضة المصرية لأن الأجواء ستكون أفضل بكل تأكيد”.

يذكر أن زكي عبد الفتاح شغل منصب مدرب حراس المنتخب المصري أثناء فترة تولي الأمريكي بوب برادلي الإدارة الفنية آنذاك، ويشغل ذات المنصب حاليا مع فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

..