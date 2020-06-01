قاهر الزمالك: مصطفى محمد هو صلاح الجديد.. والسعيد لا بديل له!

يرى المدير الفني السابق لفريق اف سي مصر “عبد الناصر محمد”، أن مهاجم الزمالك مصطفى محمد، لاعب رائع يمتلك امكانيات كبيرة ترشحه لتكرار تجربة محمد صلاح.

وقال مهاجم الكروم السابق خلال تصريحاته التلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت”: “مصطفى محمد لاعب ذو مواصفات أوروبية، هو مهاجم متكامل، يمتاز باللعب بالرأس والتسجيل بكلات قدميه”.

وتألق مصطفى محمد أثناء مشاركته مع الزمالك والمنتخب الأولمبي خلال الموسم الحالي، وبات أحد أهم الأوراق الرابحة لكلا الفريقين.

وتابع المدير الفني لفريق اف سي مصر الذي تعادل مع الزمالك مطلع الموسم الحالي: “مهاجم الزمالك يذكرني بالمهاجمين الكبار في الزمن الماضي، يمكنه اللعب في الدوريات الكبرى وتكرار تجربة نجم ليفربول والمنتخب الوطني محمد صلاح، بشرط التزامه داخل وخارج الملعب”.

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ولم يمانع رئيس الزمالك مرتضى منصور على رحيل مصطفى محمد لخوض تجربة جديدة بشرطين الأول أن تكون في فريق كبير بأوروبا، والثاني أن يكون المقابل المادي كبير ومناسب لقدرات اللاعب واسم النادي.

السعيد خارج المنافسة

وأثنى عبد الناصر محمد على لاعب وسط بيراميدز عبد الله السعيد، مشددا على أنه لاعب كبير يمتاز بالثقة والهدوء، وهو الأفضل في مركزه داخل مصر.

وأتم: “لا يوجد لاعب في مصر يستطيع ملئ الفراغ الذي سوف يتركه عبد الله السعيد، لا يوجد لاعب بديل أو خليفة لنجم بيراميدز حتى الآن.

وانتقل السعيد إلى بيراميدز الموسم الماضي بعد مشوار طويل قطعه اللاعب مع ناديه الأهلي، ومن قبله الإسماعيلي، ونجح مؤخرا في دخول نادي المائة بالدوري المصري.

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