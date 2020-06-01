شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يمدد عقد استعارة النيجيري إيجالو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق مع شنغهاي جرينلاند شينخوا الصيني، لتمديد عقد استعارة المهاجم النيجيري أوديون إيجالو حتى 31 يناير 2021.

وكان من المقرر انتهاء فترة إعارة إيجالو إلى يونايتد، أمس الأحد، لكن الفريق الانجليزي قرر الإبقاء على خدماته حتى 31 يناير 2021، حتى يكون مع الفريق حين يستأنف الموسم في الموعد المبدئي المقرر في 17 يونيو الحالي، بعد توقف منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسجل إيجالو 4 أهداف في 8 مشاركات مع مانشستر يونايتد منذ أن انضم إليه في 31 يناير الماضي، حين أصبح أول لاعب نيجيري يدافع عن ألوان الفريق، والإفريقي السابع فقط في تاريخ النادي.

ينافس يونايتد من أجل الحصول على أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكان يحتل المركز الـ5 في الدوري الممتاز قبل توقفه في مارس، بفارق 3 نقاط عن تشلسي الـ4.

وما زال يونايتد ينافس على لقب مسابقتي الكأس المحلية والدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، ووصل في الأولى إلى الدور ربع النهائي حيث يلتقي نوريتش سيتي في 27 أو 28 يونيو بحسب الموعد المبدئي، فيما قطع شوطاً كبيراً في الثانية نحو ربع النهائي بفوزه الكاسح في ذهاب الدور الثاني على لاسك النمسوي بخماسية نظيفة، بينها هدف لإيجالو.

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