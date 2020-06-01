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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو برشلونة يتدربون معًا للمرة الأولى منذ توقف النشاط (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى فريق برشلونة الإسباني التدريبات الجماعية بشكل كامل، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري الإسباني.
وقال النادي عبر موقعه الرسمي: «الفريق بأكمله تواجد في مقر تدريبات النادي، وتدربوا معًا لأول مرة منذ توقف المنافسات».
وكان برشلونة قد بدأ تدريباته منذ فترة بتمارين فردية، قبل أن يبدأ تدريبات جماعية في مجموعات، ليعود لاعبو الفريق للتدرب معا لأول مرة منذ توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا.
ويواجه برشلونة مضيفه مايوركا، 13 يونيو الجاري، ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني، الذي يستأنف مبارياته في 11 يونيو، وينتهي في 19 يوليو المقبل.
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