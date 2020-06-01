شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 16 لاعبًا في فاسكو دي جاما البرازيلي بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي فاسكو دي جاما البرازيلي، الإثنين، إصابة 16 لاعبًا في صفوف الفرق، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».
وذكر النادي البرازيلي في بيان أن اللاعبين الـ16 سيتم عزلهم، مشيرا إلى أنه 3 لاعبين آخرين كانوا قد تعافوا من الإصابة بالفيروس.
وأضاف البيان: «هذا يدل على أننا نتخذ إجراءات جيدة، بتحديد العدوى وسط لاعبي الفريق في أسرع وقت ممكن».
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