شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 16 لاعبًا في فاسكو دي جاما البرازيلي بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي فاسكو دي جاما البرازيلي، الإثنين، إصابة 16 لاعبًا في صفوف الفرق، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وذكر النادي البرازيلي في بيان أن اللاعبين الـ16 سيتم عزلهم، مشيرا إلى أنه 3 لاعبين آخرين كانوا قد تعافوا من الإصابة بالفيروس.

وأضاف البيان: «هذا يدل على أننا نتخذ إجراءات جيدة، بتحديد العدوى وسط لاعبي الفريق في أسرع وقت ممكن».