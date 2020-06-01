شكرا لقرائتكم خبر عن قصة كفاحه أمر ملهم.. كلوب: تأثير محمد صلاح على العالم العربي ظاهرة لا تصدق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن ما قرأه حول تأثير محمد صلاح على العالم العربي شيء لا يصدق، قائلا أن

وفي حوار مع صحيفة «جارديان» البريطانية تحدث كلوب عن تجربة عمله مع العديد من اللاعبين الأفارقة خلال مسيرته التدريبية، وتعاطفه مع قصص اللاعبين الأفارقة، ورحلات كفاحهم من أجل الوصول للقمة، مستشهدا بثنائي الريدز، محمد صلاح، وساديو ماني.

وقال المدرب الألماني:«من الصعب إيجاد الكثير من قصص الكفاح في أوروبا، ربما في لندن، ولكن كل اللاعبين الأفارقة لديهم العديد من التجارب الخاصة جدا مع كرة القدم، مما يساهم في تحفيزهم بأقصى درجة ممكنة».

وتابع:«سنجد ذلك بوضوح في بداية ساديو ماني بالسنغال، ومحمد صلاح، الذي كان يقضي 4 ساعات ونصف يوميا في الطريق للتدريبات، هذه أشياء غير موجودة هنا (أوروبا)».

وتابع: «قرأت العديد من الأمثلة والمقالات عن هذا الشأن، منها تأثير محمد صلاح على العالم العربي، إنه أمر لا يصدق، سعيد جدا بالعمل مع اللاعبين الأفارقة، ولكن عندما تأتي كأس الأمم يأتي الإحباط لغيابهم».

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