شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى تغلق أبوابها بقرب عودة الرباعى المصاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقتربت مستشفى النادي الأهلي من إغلاق أبوابها، بعد تأكيد الجهاز الطبى أن معظم المصابين أصبحوا على مقربة من الشفاء الكامل والجاهزية للعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، ومن أبرز العائدين حمدي فتحي الذي سيكون قادراً على المشاركة مع أول تدريب للفريق الأحمر، ومن المقرر أن يعود الأهلي للتدريبات منتصف الشهر الجاري وفقاً لتأكيدات وزارة الرياضة بعد إيقاف النشاط الرياضي والكروي طوال الفترة الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي إلا أن مصابين الأهلي يبذلون أقصى جهدهم للعودة في أقرب وقت تحسباً لعودة النشاط الكروي والرياضي في أي وقت، كما يتابع الجهاز الطبي موقفهم الذي يتلخص في السطور التالية حتى هذه اللحظة :



حمدى فتحي

أصبح جاهزاً للمشاركة في التدريبات بعد تعافيه الكامل من الإصابة بعد غياب حوالي 6 اشهر عقب تعرضه لقطع في غضروف الركبة.



محمد محمود Advertisements

يعود في شهر أغسطس المقبل بعد اجرائه جراحة الرباط الصليبى للمرة الثانية، وسيكون اللاعب مضطراً للسفر لألمانيا بمجرد فتح المجال الجوى للاطمئنان على الجراحة التى أجراها قبل العودة من جديد لتدريبات الأهلي.



سعد سمير

يصبح سعد سمير مدافع النادى الأهلى جاهزاً للمشاركة فى تدريبات ناديه في شهر يوليو المقبل، بعد انتهاء برنامجه العلاجى الذى يؤديه بعد إجرائه جراحة على مستوى وتر أكيلس فى ألمانيا.



كريم نيدفيد

يحتاج كريم نيدفيد لـ3 شهور من الأن قبل التعافي بشكل كامل لاستمرار معاناته من إصابة الركبة التي أبعدته عن الملاعب لقرابة العام الكامل.