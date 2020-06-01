شكرا لقرائتكم أحمد سيد زيزو "نمبر وان" مشاركة مع الزمالك × نصف موسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر أحمد سيد "زيزو"، صانع ألعاب نادي الزمالك، قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع القلعة البيضاء خلال النصف موسم الذي تم خوضه، قبل توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حرصاً على سلامة اللاعبين ومنعاً لانتشار الفيروس، حيث قدم زيزو واحداً من أفضل مواسمه الكروية تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث شارك مع الفريق الأبيض في 25 مباراة بجميع البطولات.





أحمد سيد "زيزو"

زيزو استطاع أن يسجل 5 أهداف ويصنع 4 أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 9 أهداف كاملة مع الفريق الأبيض، وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع الزمالك في نصف موسم كالتالي:





مصطفى محمد

شارك مصطفى محمد في 24 مباراة خلال الموسم الجاري مع نادي الزمالك، سجل خلالهم المهاجم الواعد 8 أهداف وصنع 3 أخرى لزملائه بالفريق.





محمود علاء

شارك محمود علاء أو المدافع الهداف كما تلقبه الجماهير البيضاء، في 24 مباراة وسجل 5 أهداف متفوقاً على عدد من مهاجمي الدوري المصري الذين لم يصلوا إلى هذه الاحصائية التهديفية.





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فرجاني ساسي

يعتبر فرجاني ساسي أحد العناصر الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنه في الزمالك وشارك الدولي التونسي في 23 مباراة خلال الموسم الجاري سجل هدفين وصنع مثلهما.





يوسف أوباما

أصبح يوسف أوباما من العناصر المؤثرة داخل الفريق الأبيض، واعتمد الزمالك على لاعبه المخضرم في 23 مباراة، سجل هدفين وصنع 8 أخرين لزملائه بالفريق.





أشرف بن شرقي

شارك أشرف بن شرقي في 21 مباراة خلال الموسم الجاري مع الفريق الأبيض، سجل الدولي المغربي 9 أهداف وصنع 5 أخرين، ليشكل أحد أهم العناصر الهجومية في الفريق الأبيض.





طارق حامد

يعتبر طارق حامد لاعب وسط الزمالك أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق الأبيض وخلال الموشم الجاري شارك طارق حامد في 21 مباراة، صنع خلالهم هدفين.





محمود حمدي الونش

شارك محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك في 18 مباراة مع الفريق الأبيض خلال الموسم الجاري ليشكل ثنائية مميزة مع محمود علاء في الدفاع الأبيض.





محمد عبد الشافي وحازم إمام

تساوى محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك مع زميله حازم إمام الظهير الأيمن للفريق ي عدد المشاركات في الموسم الجاري برصيد 18 مباراة.