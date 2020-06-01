شكرا لقرائتكم الزمالك يربط الإعلان عن صفقات الموسم المقبل بإنهاء العقود الرسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ربط مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الإعلان عن أي صفقة للموسم الجديد بالحصول على العقود الرسمية الخاصة بالصفقة بعد تأكيدات الإدارة البيضاء بالانتهاء خلال الفترة الجارية من إبرام صفقتين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، إلا إن مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة أوضح إن إعلان أي تفاصيل تخص تلك الصفقات سيكون بعد إتمام كافة الأمور الخاصة بتلك الصفقات بالحصول على توقيع اللاعبين إلى جانب إبرام عقود مع أنديتهم حال ارتباطهم بعقود ممتدة من أجل الإعلان عن الصفقات بصورة رسمية، بعدما حدد مجلس إدارة نادى الزمالك بالتشاور مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون من 3 إلى 4 صفقات لتعزيز صفوف الفريق في الموسم الجديد.

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ويعد الأنجولى آرى بابل، جناح أول أغسطس الأنجولى، أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف الزمالك وسبق له اللعب بقميص سبورتنج لشبونة البرتغالي وظهر مع الفريق الرديف ولعب أيضاً لموريرينسي البرتغالى الذى لعب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الحالى ثم عاد بابل إلى النادى الأنجولى وظهر معه أمام الزمالك في النسخة الجارية من دورى أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تحسم إدارة نادى الزمالك خلال الأسبوع الجارى مسألة ضمه بصورة نهائية إلى صفوف الفريق من عدمه، وذلك بعد التشاور مع الجهاز الفني في مختلف الأمور التي تخص ملف الصفقات بصورة نهائية.

ويواصل مسئولو الزمالك، المشاورات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، حول الملفات المختلفة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض وعلى رأسها ملف التعزيزات المختلفة لصفوف الفريق بعدما طلب المدرب الفرنسي التعاقد مع ظهير أيمن ومهاجم ولاعب وسط بصورة مبدئية لتعزيز وجود بدائل لحازم إمام في الجبهة اليمنى إلى جانب الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى في خط الوسط إلى جانب بديلا مميزا للمهاجم مصطفى محمد وذلك ضمن التحضيرات التي يجريها مجلس إدارة النادى الأبيض لتعزيز القوة الضاربة للفريق في الموسم المقبل، انتظاراً لحسم مصير الموسم الكروى الحالي بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة، بعد توقف النشاط الكروى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضى.