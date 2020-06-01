شكرا لقرائتكم الكويت يرفض التتويج الشرفى للدورى ويهدد بالانسحاب من الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض خالد الغانم رئيس مجلس إدارة نادي الكويت، فكرة تتويج فريقه بلقب دوري stc الممتاز لكرة القدم، كونه متصدرا للمسابقة، من دون استكمال ما تبقى من منافسات الموسم الجاري.

وقال الغانم في تصريح عبر الموقع الرسمي للنادي الكويتي ، على أن مجلس الإدارة سيكون له موقف ثابت بالانسحاب من بطولات الموسم المقبل، في حال تم إنهاء الموسم الحالي بسبب تفشى فيروس كورونا ، مؤكدا أن الأندية يجب أن تأخذ حقها في المنافسة من خلال استكمال المسابقة.

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وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد ألمح إلى إمكانية إلغاء ما تبقى من الموسم مع تتويج فريق الكويت باللقب كونه المتصدر بفارق الأهداف عن القادسية الوصيف.

واعلن الاتحاد في وقت سابق استكمال الموسم، إلا ان قرار مجلس الوزراء بعودة الأندية للعمل ضمن المرحلة الخامسة لخطة العودة للحياة، في أواخر أغسطس أمر قد يتسبب في مزيد من التأجيل او إلغاء المسابقة وهو ما لم يستقر عليه المسئولين حتى الآن