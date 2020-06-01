شكرا لقرائتكم شوقى غريب يسلم اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية برنامج الاعداد لـطوكيو 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، من تجهيز برنامج إعداد الفراعنة للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 بناء على طلب اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية المصرية، بعدما طالبا المدير الفنى بتقديم تصوره للمرحلة المقبلة استعدادا للأولمبياد بعد تأجيلها لمدة عام كامل بسبب فيروس كورونا، وتضمن تصور غريب خطة الاعداد من معسكرات وفقا للتوقفات الدولية وغيرها ، بجانب التكلفة المالية لهذه المعسكرات.

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على صعيد متصل، يدرس مسئولو اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، إقامة مسابقة مواليد 99 في الموسم المقبل وعدم الغاءها بعد موافقة شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي علي استمرار المسابقة في الموسم الجديد لأنها ستفيد المنتخب الاوليمبي الذي يستعد لاولمبياد طوكيو 2021 واعداد هولاء اللاعبين للاختيار من بينهم للمشاركة في المباريات مع فرقهم خاصة ممن يخرجون من حسابات الفريق الاول لناديهم مثل محمد صبحي حارس مرمي الزمالك والذي لعب اساسيا في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي استضافتها مصر وفاز بلقبها الفراعنة خاصة انه لا يشارك مع الفريق الاول للزمالك بصفة اساسية وبالتالي دوري 99سيكون فرصة لاعداده واعداد غيره للمشاركة في الاوليمبياد.

كما طلب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي السماح لاي لاعب مواليد 1997بالمشاركة في دوري 99ايضا من اجل اعدادهم للبطولة خاصة ان المنتخب الاوليمبي يضم كتيبة كبيرة من اللاعبين مواليد 97 الي جانب زيادة قوة دوري 99 والتأكيد انه سيتابع معظم المباريات الخاصة بالدوري ومعه جهازه الفني لمتابعة لاعبيه.