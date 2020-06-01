شكرا لقرائتكم هداف المقاولون العرب يواصل مرانه فى الجيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحرص التونسي سيف الدين الجزيرى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، على خوض التدريبات اليومية فى صالة الجيم، للحفاظ على لياقته البدنية وفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى بسبب وباء كورونا المستجد، والاستعداد لعودة النشاط الكروى مجدداً فى منتصف يوينو الجاري بعد قرار رئاسة الوزراء، وكان الجزيرى قد فضل السفر إلى تونس فى بداية أزمة كورونا ليكون بجوار أهله.

ويخوض الجزيري تدريباته تحت إشراف مدرب خاص بشكل يومي في صالة الجيم، وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" قد أصدر قراراً بصحة موقف سيف الدين الجزيرى، هداف المقاولون العرب حالياً، تجاه ناديه السابق طنطا، وكان مسئولو طنطا قد تقدموا بشكوى ضد مهاجم الذئاب للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بحجة توقيعه لنادى الملعب التونسى، على الرغم من ارتباطه بعقد مع الفريق الطنطاوى قبل أن يصدر الاتحاد الدولى بطاقة مؤقتة للاعب للمشاركة فى الدورى التونسى لحين الفصل فى الشكوى المقدمة من نادى طنطا.

ونص حكم الفيفا على اعتبار إجراء فسخ العقد من جانب واحد الذى قام به سيف الدين الجزيرى سليماًً، وبالتالى فهو حر من أى التزام تجاه النادى المصرى.

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وأكد أحمد الجبالى، وكيل أعمال سيف الدين الجزيري فى تصريحات لليوم السابع، أن حكم الفيفا أنصف الجزيرى فى قضيتة ضد نادى طنطا منذ سنتين، والتى طلب خلالها فسخ العقد المبرم بينه وناديه السابق، فى حين طلب الأخير إيقاف اللاعب لمدة عام عن ممارسة أى نشاط له علاقة بكرة القدم إلى جانب الحصول على تعويض مالي.

وأضاف الجبالى أن الجزيرى يسعى لتقديم مستوى أفضل خلال الفترة المقبلة بعد تصدره قائمة هدافى المقاولون العرب فى الموسم الجارى قبل التوقف، طامحاً فى الانضمام إلى المنتخب التونسي.

ويعيش المقاولون حالة من التألق خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة عماد النحاس المدير الفنى للفريق، فى ظل العروض القوية التى قدمها خلال النصف الأول من الدوري، والتى وضعت المقاولون فى المركز الثانى برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.

ويطمح المقاولون تحت قيادة النحاس للمشاركة فى البطولات الأفريقية من جديد عن طريق الحفاظ على موقعه فى جدول مسابقة الدورى العام، من أجل استعادة أمجاد ذئاب الجبل.