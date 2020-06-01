شكرا لقرائتكم اللجنة الطبية باتحاد الكرة تحذر من ضغط المباريات حال عودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حذرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، من ضغط مباريات الدوري حال استءنافه بعد فترة توقف استمرت ٣ شهور ، لاسيما وان اتحاد الكرة يرغب في انهاء الدوري حال عودته في شهرين ونصف الشهر بحيث ينطلق الدوري الجديد اواخر سبتمبر او مطلع اكتوبر المقبلين .
وأرجعت اللجنة الطبية توصيتها بعد متابعة الدوري الالماني الذي تم استئنافه موخرا بعد فترة توقف ورغم اقامة مباريات البوندزليجا كل ٥ ايام الا ان هناك إصابات عضلية بالجملة ضربت اللاعبين وهو ما تخشاه اللجنة الطبية بالجبلاية .
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