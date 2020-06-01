شكرا لقرائتكم البروتوكول الألمانى للإجراءات الاحترازية الأقرب تطبيقه فى اتحاد اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد أن البروتوكول الألمانى الأقرب تطبيقه و إرساله إلى الأندية لتطبيق الإجراءات الإحترازية الألمانية للوقاية من فيروس كورونا فى حالة العودة إلى التدريبات منتصف يونيو مثلما أعلنت الحكومة عن عودة الرياضة تدريجيا فى ذلك الوقت مسبقا .

و قال مؤمن صفا أن اللجنة الأولمبية ترسل للإتحادات أمثلة عدد من بروتوكولات الإجراءات الإحترزاية لإختبار ما يناسب كل إتحاد و طبيعة نشاطه إن كان داخل صالات أو فى أماكن مفتوحة .

يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر، اليوم الاثنين، جلسة لمناقشة تصورات عودة النشاط خلال المرحلة المقبلة، فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، بناءًً على إعلان الحكومة عودة الحياة الرياضية تدريجيا بدءا من منتصف يونيو الجارى .

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ومن المنتظر أن يشهد الإجتماع وضع عدة تصورات من أجل إنهاء المسابقات قبل الاستعدادت النهائية لاستضافة مصر بطولة كأس العالم 2021 العام المقبل .

وأشار مؤمن صفا إلى وضع إجراءات وقائية للاعبى المنتخب لاتباعها قبل عودة التدريبات، وفقا لما تحدده الدولة، مشيرا إلى أن أول إجراء سيتبع هو قياس درجة حرارة اللاعبين يوميا وتقسيمهم إلى مجموعتين للتباعد الاجتماعى .

وأكد مؤمن صفا أن استعدادات اتحاد اليد لعودة النشاط جاهزة فى أى وقت تحدده الدولة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أهمية عودة الحياة إلى كرة اليد خلال المرحلة المقبلة من أجل إنهاء المسابقات قبل الاستعداد لمونديال 2021 للكبار الذى تستضيفه مصر العام المقبل، وذلك بعد الضوء الأخضر الذى منحه رئيس الوزراء بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر الجارى ، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.