شكرا لقرائتكم الكاراتيه ينظم دورة تدريبية "أون لاين" لمدربى الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نظمت منطقة الاسكندرية للكاراتيه دورة تدريبية أون لاين ، لمدربى المنطقة ، وقد شارك في أولى محاضرات الدورة 114 مدرب من مدربى الكاتا و الكوميتيه ، على أن يتم تنظيم محاضرات أخرى خلال الأسبوعين المقبلين ،وقال محمد الدهراوى رئيس الاتحاد أنه سيتم إقامة دورات أخرى لباقى المناطق وفقا لما تقدمه كل منطقة ، على ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد لعودة النشاط الرياضى والذى أعلنته وزارة الشباب والرياضة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء .

كان محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه أعلن أنه بصدد التفكير في تنظيم البطولات المحلية في ملاعب مفتوحة جيدة التهوية بدلا من الصالات المغطاة وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أنه يجب على الجميع تهيئه اللاعبين لاتباع الإجراءات الاحترازيه الدائمه واتباع تعليمات التباعد.

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وناشد رئيس الاتحاد أولياء الأمور بنزول اللاعبين للتدريب بشرط التزام المدرب باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.

وحول إنشاء صندوق للمدربين، قال الدهراوي أنه سيعمل جاهدا لعمل صندوق للمدربين يكون مجلس إدارته من المدربين أنفسهم.

ونظم اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى بطولة الجمهورية للبومزا أون لاين للفئة العمرية 9 سنوات، حيث عرض كل لاعب الحركات خلال تواجده فى المنزل عن طريق الفيديو زووم، بمتابعة من رئيس الاتحاد، وكذلك لجنة الحكام برئاسة عماد السرية، وكذلك مسئولى لجنة المسابقات برئاسة أحمد رضوان.

وكان اتحاد الكاراتيه نظم بطولة لأصحاب الهمم عن طريق برنامج أون لاين بالتعاون مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الكابتن محمد الدهراوى، ولجنة مشكلة من جيانا فاروق وهادية حسنى ومحمد ايهاب، على أن تكون البطولة على مستوى الجمهورية عن بعد "أون لاين" مع صرف مكافآت مالية وجوائز قيمة