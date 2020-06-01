شكرا لقرائتكم + 2 مليون.. تعرف على شرط صلاح سليمان لتجديد عقده في إنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط صلاح سليمان، مدافع إنبى، زيادة عقده مع الفريق البترولى عن فئة الـ2 مليون جنيه، لعدم حصوله على زيادة مالية منذ فترة طويلة فى النادى، وذلك بعدما تلقى 3 عروض من أندية الدورى الممتاز، خلال الفترة الأخيرة لضمه، إلا إنه أكد لهم امتداد تعاقده مع البترولى لنهاية الموسم المقبل، حيث سينتظر عقد جلسة معه من قبل إدارة النادى عقب تحديد مصير النشاط الكروى وذلك لحسم مسألة التجديد له ورفع القيمة المالية لعقده من عدمه قبل حسم تلك العروض ويفضل صلاح سليمان تأجيل ملف تجديد عقده فى الوقت الحالى، انتظاراً لمصير الموسم الكروى المتوقف منذ شهر مارس الماضى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، على أن يكون شرطه زيادة القيمة المالية لعقده من أجل التوقيع على العقود الجديد.

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فيما قرر الجهاز الفنى لإنبى، تأجيل حسم موقف اللاعبين الأجانب المتواجدين بالفريق البترولى، انتظاراً لحسم مصير النشاط الكروى بعد وجود اقتراحات بشأن فسخ التعاقد مع اللاعبين الأجانب واستقدام لاعبين جدد في الموسم المقبل، فى حالة عدم استكمال مسابقة الدورى الممتاز، إلا إن جهاز الفريق فضل استمرار لاعبى الفريق الحاليين انتظاراً لموقف النشاط مع التواصل معهم ودعمهم، فى ظل توقف النشاط الكروى في الوقت الحالي.

ومن المنتظر أن يعقد حلمى طولان المدير الفنى لإنبى، جلسة مع إدارة النادى البترولى عقب تحديد مصير الموسم الكروى، من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بالفريق فى الموسم المقبل حال إلغاء الموسم الكروى الحالى إلى جانب وضع خطة الموسم الجديد ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، وذلك برصيد 25 نقطة.