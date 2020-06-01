شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يرسل برنامج التدريبات المنفردة للاعبى المنتخب بدءا من اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد على إرسال برنامج تدريبات منفردة للاعبى المنتخب بدءا من اليوم تمهيدا لعودة النشاط تدريجيا مثلما أعلنت الحكومة مسبقا عن عودة الحياة الرياضية تدريجيا بدءا من منتصف يونيو الجارى .

يأتى ذلك ضمن بدء إستعدادات المنتخب لبطولة كأس العالم 2021 بمصر ، خاصة فى ظل عدم التمكن من خوض معسكرات خارجية لتعليق الطيران بسبب فيروس كورونا .

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يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر، اليوم الاثنين، جلسة لمناقشة تصورات عودة النشاط خلال المرحلة المقبلة، فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، بناءًً على إعلان الحكومة عودة الحياة الرياضية تدريجيا بدءا من منتصف يونيو الجارى .

من جهته أكد مؤمن صفا، أمين صندوق الاتحاد، على وضع عدة تصورات من أجل إنهاء المسابقات قبل الاستعدادت النهائية لاستضافة مصر بطولة كأس العالم 2021 العام المقبل .

وأشار مؤمن صفا إلى وضع إجراءات وقائية للاعبى المنتخب لاتباعها قبل عودة التدريبات، وفقا لما تحدده الدولة، مشيرا إلى أن أول إجراء سيتبع هو قياس درجة حرارة اللاعبين يوميا وتقسيمهم إلى مجموعتين للتباعد الاجتماعى .