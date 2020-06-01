شكرا لقرائتكم حسام عاشور يطالب الأهلى بحسم مصير مباراة اعتزاله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب حسام عاشور قائد النادي الأهلي إدارة ناديه بتحديد موقفها فيما يخص مباراة اعتزاله، المقرر اقامتها خلال المرحلة المقبلة بعد استقرار عاشور على اعلان اعتزاله نهاية الموسم الجاري، وقبول عرض الإدارة الحمراء وصرف النظر عن استكمال مسيرته الكروية في نادي أخر خارج القلعة الحمراء.

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وخيّر مسئولو الأهلي حسام عاشور بتولى عمل فني أو إداري داخل النادي خلال المرحلة المقبلة بجانب عمله في قناة النادي، بعد استقراره على إعلانه الاعتزال، عقب رفض لجنة التخطيط تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتم منح اللاعب عرضا باستثنائه من قرار مجلس الإدارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف تقديراً لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائدا ماليا كبيرا، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، وهو الأمر الذي وافق عليه عاشور في النهاية.

وتلقى حسام عاشور أكثر من عرض محلي ومنها الاتحاد السكندري وسموحة، إلا أن حسام عاشور فضل قبول عرض الأهلي خاصة وأن معظم العروض التي تلقاها لم تصل لقدر طموحاته المادية.