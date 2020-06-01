شكرا لقرائتكم لاعبو الدوري الأميركي يتنازلون عن جزء من رواتبهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد لاعبي كرة القدم في دوري المحترفين الأميركي موافقة الأعضاء على التنازل عن جزء من رواتبهم ومكافآتهم عن موسم 2020 في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف الاتحاد في بيان نشر صباح يوم الاثنين أنه ستجرى تعديلات في صفقة جماعية تم الاتفاق عليها في فبراير شباط، ومنها تمديد الاتفاق لعام واحد آخر، مشيراً إلى أنه تم تقديم عرض رسمي بالمزايا إلى رابطة الدوري في انتظار قرار الملاك.

وأضاف: في الوقت الذي جاء فيه التصويت الصعب في مثل هذه الأوقات الحرجة، فلقد تم اتخاذه بشكل جماعي حتى نضمن عودة اللاعبين إلى المنافسات في أسرع وقت تتوفر لهم السلامة فيه.

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وتوقف الدوري الأميركي منذ 12 مارس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي قتل أكثر من 100 ألف شخص في الولايات المتحدة.

واستأنفت بعض الفرق التدريبات الفردية للاعبين الشهر الماضي وأعطت رابطة الدوري الضوء الأخضر لبدء التدريبات الجماعية في مجموعات صغيرة بشرط عدم التعارض مع تعليمات مسؤولي الصحة.

وقال اتحاد اللاعبين إنه وافق على المشاركة في بطولة ودية صيفية في فلوريدا. وذكر موقع "أثليتيك" إن البطولة المقرر إقامتها في يونيو ستقام بمشاركة كل فرق الدوري الأميركي.