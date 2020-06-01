هل تعوض أجواء FIFA 20 غياب الجماهير في بريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

لا تهدأ محاولات إيجاد أفكار مبتكرة لتعويض غياب الجماهير عند الاستئناف المنتظر لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في السابع عشر من شهر يونيو الجاري، أملًا في الحفاظ على المسابقة المحلية التي باتت الأغلى في القارة العجوز.

وكانت تقارير عديدة أكدت مساعي أندية "بريميرليج" لتعويض أصحاب حقوق البث عن تغير قيمة المنتج الذي تسبب في خسائر مالية باهظة، بالسماح بإجراء لقاءات مع المدربين بين شوطي المباريات، وكذلك بث أجواء غرف خلع الملابس، إلا أن تلك الأمور لا تزال غير كافية.

وحاربت رابطة "بريميرليج" لاستئناف موسم 2019/2010 ليس فقط لأسباب رياضية، وإنما لتجنب خسائر كانت قيمتها ستتجاوز 700 مليون جنيه إسترليني، في حالة إلغاء المسابقة.

ولا تزال الخسائر الضخمة تحاصر أندية المسابقة الإنجليزية، بسبب عودة المنافسات بدون جماهير، وهو ما دفع الأندية لمحاولة تعويض أصحاب حقوق البث بمميزات جديدة، غير معتادة في الظروف الطبيعية.

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وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بعض أندية بريميرليج تحبذ فكرة الاستعانة بأصوات الجماهير من لعبة FIFA 20 الشهيرة، والتي تعد أحد أبرز رعاة المسابقة، مما عزز ذلك الاقتراح.

وأخذت العديد من الأندية تلك الفكرة على محمل الجد، حيث من المنتظر أن تتم مناقشتها يوم الخميس المقبل، في اجتماع يتضمن وضع الرتوش النهائية لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز، منتصف الشهر الحالي.

وتبعًا للخطة المقترحة، ستصبح الهتافات المصطنعة خيارًا متاحًا للمشاهدين، للاستعانة به أو تجاهله مثل القنوات الصوتية المختلفة في الأجواء المعتادة.

ولم تختلف الكثير من الأندية حول الأفكار "الثورية" المقترحة للبث التليفزيوني عند استئناف المسابقة، لكن الأمر الوحيد الذي قد يثير الجدل، هو ما طلبته الشرطة البريطانية، بإقامة بعض المباريات في ملاعب محايدة.

وطلبت الشرطة في بيان رسمي إقامة بعض المباريات في ملاعب محايدة، أبرزها مواجهة تتويج ليفربول المنتظرة بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.