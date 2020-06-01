رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن تمديد إعارة إيجالو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي تمديد إعارة أوديون إيجالو حتى نهاية شهر يناير 2021.

ونجح مانشستر يونايتد في محاولاته للحصول على موافقة نادي شنجهاي شينوا الصيني من أجل تمديد إعارة المهاجم النيجيري الذي كان من المفترض أن تنتهي إعارته في الأول من يونيو المقبل.

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وأكد يونايتد عبر موقعه الرسمي أن توصل لاتفاق لتمديد فترة إعارة إيجالو حتى نهاية شهر يناير 2021.

من جانبه علق أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر قائلا: "لقد كان شنغهاي جيدا في مفاوضاته معنا، مما سمح لإيجالو اللعب لفريق أحلامه، آمل أن يتمكن من إنهاء ما بدأه والفوز معنا بالألقاب".

ومنذ انضمامه إلى أولد ترافورد، شارك إيجالو في 8 مباريات فقط بقميص مانشستر يونايتد في مختلف البطولات (سجل 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة).