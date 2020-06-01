محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
في مثل هذا اليوم من العام الماضي، توج فريق ليفربول الإنجليزي، بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي.
وتوج ليفربول بطلاً لدوري أبطال أوروبا النسخة الأخيرة بعدما حقق الفوز على توتنهام ٢-٠ في النهائي الذي أقيم بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وساهم المصري محمد صلاح بهدفه الأول من ركلة جزاء في تتويج ليفربول باللقب الاستثنائي بعد سنوات من الانتظار.
١ يونيو عام ٢٠١٩، يوم أصبح حلم صلاح حقيقة، سجل واحتفل وفي النهاية رفع كأس دوري الأبطال مع زملائه.
ونرصد لكم بالفيديو لحظات استثنائية وكيف كانت الاحتفالات باللقب الأوروبي في الذكرى الأولي لتتويج ليفربول بالسادسة.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح حقق حلمه.. بالفيديو: ليفربول يحتفل بالذكرى الأولى لـ"السادسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.