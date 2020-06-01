صلاح حقق حلمه.. بالفيديو: ليفربول يحتفل بالذكرى الأولى لـ"السادسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

في مثل هذا اليوم من العام الماضي، توج فريق ليفربول الإنجليزي، بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي.

وتوج ليفربول بطلاً لدوري أبطال أوروبا النسخة الأخيرة بعدما حقق الفوز على توتنهام ٢-٠ في النهائي الذي أقيم بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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وساهم المصري محمد صلاح بهدفه الأول من ركلة جزاء في تتويج ليفربول باللقب الاستثنائي بعد سنوات من الانتظار.

١ يونيو عام ٢٠١٩، يوم أصبح حلم صلاح حقيقة، سجل واحتفل وفي النهاية رفع كأس دوري الأبطال مع زملائه.

ونرصد لكم بالفيديو لحظات استثنائية وكيف كانت الاحتفالات باللقب الأوروبي في الذكرى الأولي لتتويج ليفربول بالسادسة.