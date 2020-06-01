روبرتسون السبب.. هندرسون يتحدث عن طريقة احتفاله بكأس دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يحتفل ليفربول، اليوم الاثنين (الأول من يوينو)، بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد سجلهما محمد صلاح وديفوك أوريجي.

من جانبه، كشف جوردان هندرسون قائد الريدز الأسباب التي دفعت الفريق الإنجليزي للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وخلال تصريحات نقلتها ليفربول إيكو، تحدث هندرسون عن طريقة احتفاله عند رفع الكأس وقال: "لأكون صادقا، في الواقع لم أخطط للقيام بذلك، كان روبيرتسون يقوم بذلك الاحتفال في غرقة الملابس ويتظاهر برفع الكأس".

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وأضاف: "لحظة التتويج، شعرت أنني أريد القيام بنفس طريقة الاحتفال كنوع من المزاح الذي كان لدينا سابقًا".

وتابع: "أردت رؤية وجوه زملائي قبل أن رفع الكأس، كانت لحظة خاصة بالنسبة لي".

وعن مواصلة البطولات والفوز بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، قال: لقد كان الأمر صعبًا بعض الشيء، بعد أن تُوجنا بدوري الأبطال، حرص اللاعبون على الاستمرار في مواصلة الانتصارات".