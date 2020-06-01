في حالة تقليص الموسم.. أندية بريميرليج تصوت على إلغاء الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير أوروبية أن هناك تفكير لدى بعض أندية الدوري الإنجليزي في التصويت على إلغاء الهبوط إذا تم اتخاذ قرار بتقليص الموسم.

وعادت أندية بريميرليج لاستئناف التدريبات الجماعية بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن هناك اجتماعا سيُعقد بين أندية بريميرليج الـ20 يوم الخميس المقبل، سيتم خلاله مناقشة الحلول التي سيتم اتباعها إذا حدثت موجة ثانية من فيروس كورونا أو إذا تم فرض قرارت إغلاق جديدة من قبل الحكومة البريطانية.

ونقلت شبكة "سكاي" تعليقا لمسئول في أحد أندية الدوري الإنجليزي -لم تذكر اسمه- قال خلاله: "سنصوت على إلغاء الهبوط إذا تم تقليص الموسم".

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وأضاف: "هناك حوالي 10 أندية تفكر في نفس القرار".

وأوضحت "سكاي" أنه من المقرر أن يتم اعتماد الصيغة بعد موافقة 14 ناديا على الأقل واستخدامها في المستقبل إذا تم اتخاذ قرار تقليص الموسم.

من جانبه، هدد ريك باري، رئيس رابطة الكرة الإنجليزية باتخاذ إجراءات قانونية إذا لم يكن هناك هبوط وصعوط في الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ليفربول يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة ويتبقى له 6 نقاط فقط على التتويج بلقب بريميرليج، بينما اقترب الثلاثي بورنموث، أستون فيلا ونورويتش سيتي من الهبوط إلى دوري تشامبيونشيب.